حادث مروع... امرأة تشاهد زوجها يتمزق إربا

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وقع حادث مروع، على أحد الشواطئ الأمريكية، حيث يظهر فيديو لحظات هجوم قرش على رجل أعزل.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن سيدة أمريكية، شاهدت بعينيها حادثا مروعا، عندما تعرض زوجها توماس سمايلي، 65 عاما، لهجوم من قبل سمكة قرش مفترسة.
وقالت الصحيفة إن السيدة أصيبت بالفزع عندما رأت سمكة القرش تمزق جسد زوجها، دون أن تتمكن من إنقاذه.
ووقع الحادث على أحد شواطئ كاليفورنيا (ساحل ماوي) يوم الأحد 26 مايو/ أيار الجاري، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الرجل توفي إثر الحادث.
وقالت الصحيفة، سمكة القرش هاجمت الرجل على بعد 50 مترا من الشاطئ، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ سارعوا لمساعدته، وأخرجوه من الماء وحاولوا إنقاذه، لكنه فارق الحياة.
وقالت زوجة الرجل، الذي افترسته سمكة القرش، إنها لم تول الأمر اهتمام في البداية، عندما رأت شخصا يتخبط في المياه، لكنها عرفت أن الضحية هي زوجها عندما رأت الشرطة تتجه لإنقاذه.