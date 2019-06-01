إندلاع إشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات «الحزام» بـ«عدن»

الأحد 02 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- أخبار اليوم

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تشهد مدينة كريتر بمحافظة عدن توترا متصاعدا على اثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين وعناصر تابعة لقوات الحزام الامني صباح امس الجمعة.

وقال شهود عيان ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجاميع من حارة البادري واخرى من حارة معسكر٢٠ بالقرب من البنك الاهلي بشارع اروى بكريتر.

واضافوا: بان الاشتباكات جرت بمختلف انواع الاسلحة على خلفية اعتقال اشخاص من قبل قوات الحزام.

وكشف مصدر امني عن سبب الاشتباكات وقال ان قوة من معكسر٢٠ اقدمت قبل ايام باعتقال مجموعة من عيال البادري بتهمة سرقة سيارات.

واضاف بان قام احدهم ويدعى عمرو ياسر سعيد بشنق نفسه داخل الزنزانة بمعسكر٢٠ وسط اتهام بقيام قائد المعسكر بقتله.

وتسبب مقتل الشاب عمرو باندلاع اشتباكات عنيفة بين حارة البادري وقوات معسكر٢٠.

الى ذلك دعا الناشط الحقوقي أنيس الشريك إلى إغلاق معسكر 20 بمدينة كريتر في عدن.

وقال الشريك بأن المعسكر الذي يتبع قوات الحزام الأمني يجب أن يغلق وذلك عقب اشتباكات دامية على خلفية مقتل الشاب عمرو ياسر على يد قوة من الأمن.

واضاف الشريك بالقول:" حان الوقت لإغلاق معسكر 20 في كريتر وتحويله إلى حديقة" وأشار الشريك بأن انتهاكات هذا المعسكر وقائد المعسكر كبيرة وكثيرة.

وتساءل لأي من الأطراف يخضع المعسكر وقائده.

وجاءت دعوة الناشط الشريك في وقت توقع عدد من أبناء مديرية كريتر أن تشهد أحياء المديرية مساء اليوم احتجاجات شعبة تندد بوفاة الشاب عمار داخل سجن المعسكر الذي قال قائده أنه انتحر ولم يتسنى بعد التأكد من هذه الرواية.