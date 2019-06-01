شاهد : محمد صلاح يقود ليفربول للتتويج بدوري ابطال اوروبا

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توج ليفربول الانجليزي السبت ، ببطولة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه 2-0 على توتنهام في المباراة التي انتهت قبل قليل (شاهدها مأرب برس)
وتقدم النجم العربي محمد صلاح لليفربول مبكرا من ركلة جزاء عند الدقيقة الثانية.
فيما سجل زميله اوريجي هدف ليفربول الثاني قبل نهائية المبارة في الدقيقة 87.
وبهذا الانجاز الجديد توج نادي ليفربول ببطولةً دوري ابطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخه.