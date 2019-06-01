السعودية.. الإعلان عن تعليق الحركة الجوية بمطار الملك عبد العزيز الدولي - ما هي الأسباب؟

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تعليق حركة الملاحة الجوية، اليوم السبت.

وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.

​وأضاف "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات".