«علي محسن الأحمر» يوجه دعوة هامة لأبناء هذه المحافظة

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا نائب الرئيس الفريق الركن، علي محسن صالح، كل أبناء محافظة تعز؛ للاصطفاف خلف قيادة الشرعية، ومساندة جهود الجيش الوطني.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وقائد محور تعز، اللواء الركن سمير الصبري؛ للاطلاع على سير العمليات العسكرية في المحافظة، والانتصارات التي يحرزها المقاتلون الأبطال بدعم الأشقاء في التحالف.

ووفقا لوكالة سبا، فقد أشاد نائب الرئيس بتضحيات وبسالة المقاتلين الأبطال، وماسطروه من ملاحم أسطورية في مواجهة الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وعبر نائب الرئيس، عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمهم لليمن واليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التدميري الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود ومواصلة تنفيذ المهام المرسومة بما يحقق أمن المحافظة ويرفع المعاناة عن أبنائها.

واستمع نائب الرئيس خلال الاتصالين إلى المستجدات الميدانية والجنود المبذولة لاستكمال عملية التحرير.