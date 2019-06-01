«علي محسن الأحمر» يوجه دعوة هامة لأبناء هذه المحافظة ما حقيقة إطلاق سراح قائد الشرطة العسكرية بعد أسبوع من الاختطاف وصول عشرات الجثث «للحوثيين» الى مستشفي الثورة بإب قادمة من هذه المحافظات عدن تعلن رفع الجاهزية للدرجة القصوى تركيا ترسل وفدا رفيعا الى محافظة مأرب لهذه المهمة تحديد موعد أول ايام عيد الفطر والمحكمة العليا في السعودية تصدر بيان مهم إيرانيون في الحديدة لتهديد الملاحة طلاب أتراك يتبرعون بعائدات مشغولاتهم اليدوية لأطفال اليمن الحوثيون ينهبون شركات الصرافة والمراكز التجارية مقتل قادة تحرير عدن: تصفية ممنهجة أم حوادث عرضية؟
دعا نائب الرئيس الفريق الركن، علي محسن صالح، كل أبناء محافظة تعز؛ للاصطفاف خلف قيادة الشرعية، ومساندة جهود الجيش الوطني.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وقائد محور تعز، اللواء الركن سمير الصبري؛ للاطلاع على سير العمليات العسكرية في المحافظة، والانتصارات التي يحرزها المقاتلون الأبطال بدعم الأشقاء في التحالف.
ووفقا لوكالة سبا، فقد أشاد نائب الرئيس بتضحيات وبسالة المقاتلين الأبطال، وماسطروه من ملاحم أسطورية في مواجهة الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.
وعبر نائب الرئيس، عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمهم لليمن واليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التدميري الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة.
وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود ومواصلة تنفيذ المهام المرسومة بما يحقق أمن المحافظة ويرفع المعاناة عن أبنائها.
واستمع نائب الرئيس خلال الاتصالين إلى المستجدات الميدانية والجنود المبذولة لاستكمال عملية التحرير.