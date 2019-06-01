ما حقيقة إطلاق سراح قائد الشرطة العسكرية بعد أسبوع من الاختطاف

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نجحت وساطة قبلية، اليوم السبت 1 يونيو2019 م ، بالإفراج عن قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري بعد أسبوع من اختطافه من قبل مجاميع مسلحة.

ونقلت قناة"يمن شباب "عن مصدر في شرطة تعز إن الوساطة قادها وجهاء وشخصيات اجتماعية من أبناء قبائل الصبيحة وتكللت الجهود بالإفراج عن العميد الشميري.

واختطف مسلحون ملثمون السبت الفائت، العميد الشميري، أثناء مروره بسيارته من منطقة "طور الباحة" في محافظة لحج المجاورة، عندما كان متوجها مع عائلته الى عدن في طريقه لأداء مناسك العمرة.

وأوضح المصدر أنه تم الافراج عن قائد الشرطة العسكرية العميد الشميري قبل نصف ساعه ( 9:00م) وهو في طريقه إلى مدينة تعز بمعية قائد اللواء الرابع مشاه جبلي العميد أبوبكر الجبولي .