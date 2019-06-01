وصول عشرات الجثث «للحوثيين» الى مستشفي الثورة بإب قادمة من هذه المحافظات

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وصل أكثر من 35 قتيلا وجريحا، اليوم اليوم السبت 1 يونيو 2019 م من عناصر المليشيات الانقلابية الى مستشفى الثورة بمحافظة إب، قادمين من جبهات قعطبة ومريس في محافظة الضالع وجبهات مدينة تعز.

وقالت مصادر طبية إن جرحى المليشيا الذين وصلوا إلى طوارئ المستشفى حالتهم حرجة وبوضع صحي غير مستقر وخضعوا لعمليات جراحية متعددة.

وأضافت المصادر بأن طوارئ مستشفى الثورة استقبل 12 قتيلا و23 جريحا من المليشيا وتم توزيعهم على مختلف الأقسام خصوصا أقسام الجراحة والعمليات والرقود والعناية المركزة.

ونتيجة لسوء الوضع الصحي للبعض منهم واصاباتهم الحرجة تم نقلهم الى مستشفيات صنعاء، وفقا للمصادر الطبية.

ويكتظ مستشفى الثورة العامة بمدينة إب بمئات الجرحى من مسلحي المليشيا واتخذت منه المليشيا واحد من أهم المستشفيات لمعالجة جرحاها ومسلحيها منذ سيطرتها على إب منتصف أكتوبر 2014م.