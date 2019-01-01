عدن تعلن رفع الجاهزية للدرجة القصوى

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وجه مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش ،اليوم السبت ، مدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومدراء المستشفيات و المرافق الصحية بالمحافظة برفع درجة الجاهزية القصوی لمواجهة اي طارئ محتمل بسبب المنخفض الجوي.

وشدد مدير صحة عدن على ضرورة رفع الجاهزية لاسيما في اقسام الطوارئ وعلی مدار الساعه تحسباً لهطول امطار غزيرة قد تشهدها محافظة عدن بسبب المنخفض الجوي المحتمل والقادم من المحيط الهندي.

كما شدد خدابخش علی ضرورة اخذ الحيطة والحذر ..مهيباً بالمواطنيين في حال حصول اي طارئ التواصل مع غرفة عمليات الصحة علی الارقام التالية 358259 و358260 اومركز الطوارئ والاسعاف علی الرقم 195.

وهطلت أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية على العاصمة المؤقتة عدن، بحسب سكان محليون تحدثوا لمأرب برس.