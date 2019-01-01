تركيا ترسل وفدا رفيعا الى محافظة مأرب لهذه المهمة

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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التقى وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في مكتبه اليوم وفد من ادارة الطوارئ والكوارث في الحكومة التركية (ايفاد) برئاسة مصطفى أياز الذي يزور المحافظة حاليا.

وخلال اللقاء استمع الوكيل مفتاح الى شرح من مصطفى أياز عن طبيعة الزيارة التي تأتي في اطار تقديم بعض المساعدات الانسانية للنازحين والمحتاجين في عدد من المحافظات ومنها محافظة مأرب، واشار أياز الى ان هذه التدخلات الانسانية تأتي في اطار العلاقات الاخوية بين الشعبين اليمني والتركي.

وقد رحب الوكيل بالوفد التركي .. معربا عن شكر السلطة المحلية للفتة الانسانية من قبل الحكومة والشعب التركي والتي تعبر عن عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين... مشيرا الى المعاناة النازحين والمهجرين الذين اجبرتهم مليشيا الحوثي الانقلابية على ترك منازلهم وقراهم واعمالهم والفرار من بطشها وجبروتها..

كما استعرض الوكيل مفتاح الاحتياجات الانسانية للنازحين في المحافظة في جوانب الصحة والتعليم والغذاء والايواء والدواء والمياه، والحماية والتي تشكل تحديا كبير للسلطة المحلية وتحتاج الى تضافر الجهود المحلية والدولية من اجل الاستجابة للاحتياجات.. مؤكدا ان السلطة المحلية بالمحافظة تقدم كافة الدعم والتسهيلات لكافة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية للعمل في المجال الانساني بشفافية ووفق اللوائح والنظم المنظمة لذلك.

هذا وكان وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومعه الوفد التركي برئاسة مصطفى أياز قد دشنا توزيع خمسة الاف سلة غذائية مقدمة من المديرية العامة للأوقاف وادارة الطوارئ والكوارث التركية عبر الشريك المحلي مؤسسة البركة التنموية الخيرية، للنازحين والمهجرين والمحتاجين في محافظة مأرب من مختلف المحافظات.

حضر مستشار وزير الادارة المحلية للشئون الانسانية الدكتور محمد المسوري.