تحديد موعد أول ايام عيد الفطر والمحكمة العليا في السعودية تصدر بيان مهم

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، وهذا نصه:

"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".

وكانت مصادر سعودية غير رسمية ، قالت أن الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور محمد السيد الخميسى، أستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية في المملكة، أنه يصعب رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان، ويكون الثلاثاء 4 يونيو متممًا لشهر رمضان الكريم.

وأضاف الخميسى، أن عيد الفطر المبارك سيكون الأربعاء 5 يونيو، وفقا لما نشره المرصد الفلكى بحوط سدير بالسعودية، بخصوص الحسابات الفلكلية لهلال شوال، يفيد أن الاقتران سيحدث 1:02 بتوقيت أم القرى وستغرب الشمس 6:45 وسيغرب الهلال 6:49 أي أن القمر سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق.

وأوضح الخميسى أن هذا ينطبق على كل البلدان العربية والتي يتراوح فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس فيها ما بين 2 دقيقة إلى 11 دقيقة في جنوب غرب الجزائر إلا أنه يصعب رؤية الهلال حتى بالأجهزة الفلكية.