إيرانيون في الحديدة لتهديد الملاحة

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر موثوقة، عن استدعاء قيادة جماعة الحوثي لعدد من القيادات العسكرية في القوات البحرية والدفاع الساحلي الموالية للجماعة، لحضور اجتماعات سرية بالعاصمة صنعاء تكرس لإعداد خطة تصعيد طارئة وتنفيذ عمليات استهداف في خط الملاحة الدولية بالمياه الإقليمية اليمنية.

ونقلت صحيفة الخليج المصادر، أن اجتماعات مماثلة عقدت في وقت سابق بالحديدة، وحضرها ضباط إيرانيون يضطلعون بمهام التدريب على تنفيذ العمليات العسكرية البحرية عبر استخدام الصواريخ الموجهة والزوارق البحرية ذاتية الدفع.