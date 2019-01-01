طلاب أتراك يتبرعون بعائدات مشغولاتهم اليدوية لأطفال اليمن

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تبرع طلاب مدرسة متوسطة في ولاية أوردو شمالي تركيا، بالعائدات المالية لمشغولاتهم اليدوية، للأطفال في اليمن.
وبعد عام كامل من العمل المتواصل، عرض الأطفال مشغولاتهم من مختلف الحرف اليدوية، في سوق شعبي بالولاية.
وفي حديث للأناضول، قال مدير مدرسة "بارشامبه سراي"، لفنت أوزانغين، إن هذا المشروع شارك فيه 64 طالبا.
ولفت إلى أن 50 ألف طفل في اليمن فقدوا حياتهم بسبب الجوع عام 2017.
وأوضح أوزانغين أن عائدات المشغولات اليدوية، ستقدم لأطفال اليمن عبر الهلال الأحمر التركي.