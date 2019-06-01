قطر تكشف سبب تلبيتها دعوة الملك سلمان بحضور قمم مكة الطارئة صدور تقرير جديد من قلب «واشنطن» يفضح علاقة «الحوثيين» بإيران وتنظيمي «القاعدة وداعش» - معلومات وتفاصيل تنشر لأول مرة سما المصري تخشى نار الآخرة .. ماذا قالت؟ رامز في الشلال ... أمام القضاء ! في موقف بطولي.. ناشط حقوقي يدفع حياته ثمناً لإنقاذ أسرة كاملة من الموت بـ«ذمار» أرطغرل لم ينتهِ.. منتج المسلسل يكشف عن مفاجأة «قيامة عثمان» قمر صناعي روسي ينقذ العالم من الحرب المدمرة إعترافات خطيرة يُدلي بها نائب قائد الحرس الثوري الايراني تفضح دعم طهران «للحوثيين»..هل هي زلة لسان؟ 10حفلات غنائية ضخمة في السعودية السعودية تودّع.. ومالي تتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب
أصدرت السفارة اليمنية في واشنطن اليوم الجمعة 31 مايو 2019 م تقريراً حول علاقة ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعمها الرئيسي من النظام الإيراني مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة وفي مقدمتها تنظمي داعش والقاعدة.
ويتضمن التقرير معلومات وصور تنشر لأول مرة عن الجهود الجادة والمساعي المتواصلة للحكومة اليمنية للقضاء على الإرهاب في جميع مناطق اليمن، وأسباب انتشاره وتوسعه في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ويكشف التقرير عن العلاقة المشبوهة بين ميليشيا الحوثي والقاعدة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي يعملون معها لتمويل أنشطتهم الإرهابية والتخريبية في اليمن.
وقال التقرير ان أنشطة شبكات التهريب لم تتضرر بل انتعشت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وفِي تلك التي تتواجد فيها القاعدة.
ومن تلك الأنشطة تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب الآثار والمشروبات الكحولية والأدوية والمواد المخدرة.
كما يتطرق التقرير الى النجاحات المحققة وعن التعاون اليمني - الامريكي على اعلى مستوى في مجال مكافحة الاٍرهاب وأهمية تطوير وتدريب المزيد من الوحدات الوطنية القادرة على خوض حرب استراتيجية ضد الاٍرهاب وتخليص البلاد من اثاره .