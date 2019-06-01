صدور تقرير جديد من قلب «واشنطن» يفضح علاقة «الحوثيين» بإيران وتنظيمي «القاعدة وداعش» - معلومات وتفاصيل تنشر لأول مرة

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدرت السفارة اليمنية في واشنطن اليوم الجمعة 31 مايو 2019 م تقريراً حول علاقة ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعمها الرئيسي من النظام الإيراني مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة وفي مقدمتها تنظمي داعش والقاعدة.

ويتضمن التقرير معلومات وصور تنشر لأول مرة عن الجهود الجادة والمساعي المتواصلة للحكومة اليمنية للقضاء على الإرهاب في جميع مناطق اليمن، وأسباب انتشاره وتوسعه في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ويكشف التقرير عن العلاقة المشبوهة بين ميليشيا الحوثي والقاعدة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي يعملون معها لتمويل أنشطتهم الإرهابية والتخريبية في اليمن.

وقال التقرير ان أنشطة شبكات التهريب لم تتضرر بل انتعشت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وفِي تلك التي تتواجد فيها القاعدة.

ومن تلك الأنشطة تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب الآثار والمشروبات الكحولية والأدوية والمواد المخدرة.

كما يتطرق التقرير الى النجاحات المحققة وعن التعاون اليمني - الامريكي على اعلى مستوى في مجال مكافحة الاٍرهاب وأهمية تطوير وتدريب المزيد من الوحدات الوطنية القادرة على خوض حرب استراتيجية ضد الاٍرهاب وتخليص البلاد من اثاره .