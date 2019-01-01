سما المصري تخشى نار الآخرة .. ماذا قالت؟

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علّقت الراقصة المصرية سما المصري على الطقس الحار في الأيام الماضية بتشبيهه بنار الآخرة، وذلك في تعليقٍ كتبته على حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.
وفي التفاصيل، فقد علّقت سما المصري بالقول "عندي احساس أنه من شدّة الحرّ، السما هتسقط عصافير مشوية. اه والله، ايه دا؟".
وتساءلت سما المصري "هنعمل ايه في نار الآخرة لما دي نار الدنيا؟ دا احنا عندنا ذنوب تدخلنا النار بمجموع كليات الطب".