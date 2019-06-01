في موقف بطولي.. ناشط حقوقي يدفع حياته ثمناً لإنقاذ أسرة كاملة من الموت بـ«ذمار»

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي الناشط الحقوقي الاستاذ احمد حزام الكوماني 35 عام امس الخميس بعد تعرضة لحروق بالغة بسبب إنقاذ اسرة جيرانة من حريق شب داخل منزلهم في حي " بير خابوط " وسط المدينة.

وقالت مصادر حقوقية أن الشهيد احمد الكوماني وبعد ان انقذ كل افراد اسرة جيرانة من الحريق الذي حدث في منزلهم بسبب انفجار بطارية الطاقة الشمسية، عاد مرة اخرئ ليطفى الحريق الذي شب داخل المنزل لكن سرعان ما إنفجرت به اسطوانة الغاز مما ادت الئ اصابة بجروح بالغة الخطورة.

واضافت المصادر أن الشهيد الكوماني بعد ان تعرض لحروق بالغة في كل ارجاء جسمة نقل على اثرها الى احد مستشفيات العاصمة صنعاء، ولكنه بعد مرور ثلاثة أيام توفي متاثرا بجراحة.