أرطغرل لم ينتهِ.. منتج المسلسل يكشف عن مفاجأة «قيامة عثمان»

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس -عربي بوست

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قال منتج مسلسل «قيامة أرطغرل» إن أرطغرل سيكون في المسلسل الجديد «قيامة عثمان»، لكن سيمثل بطل آخر هذا الدور، وفقاً لما نشرته صحيفة Türkiye Gazetesi التركية.

وقال منتج المسلسل محمد بوزداغ: «سيشارك ممثل جديد بدلاً من الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان المعروف في العالم العربي بأرطغرل في قيامة عثمان».

وأضاف: «أخذ منا هذا العمل الكثير من الوقت والجهد، نعمل بجد ليحقق نجاحاً، وسيُعطى دور عثمان للممثل التركي بوراك أوزجفيت، نتمنى أن ينال إعجابكم وأن يكون خيراً لنا».

وتحوَّلت الحلقة الأخيرة من مسلسل «قيامة أرطغرل» إلى حدث مهم تفاعل معه محبّو المسلسل والمعجبون به، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاهد عشاق المسلسل خاتمة تضمنت تلاوة لسورة الفتح، مع انطلاق بطل المسلسل أرطغرل ورفاقه في مهمة توحيد صفوف العالم الإسلامي، وإنقاذه من التفرق، والانتقال به لمستقبل مشرق، حسب ما صوّره المخرج.

ونجح أرطغرل في الحلقة الأخيرة من التخلص من أبرز أعدائه المغول، بالقضاء على القيادي البارز «آراك بوكا»، والعميل الذي خان القائد المغولي المسلم «برغيهان»، لتتم عملية التفاهم بين أرطغرل وبرغيهان، من أجل استكمال وحدة صفوف المسلمين، أمام خطر المغول في المنطقة.

فيما نشر منتج المسلسل وكاتب السيناريو، محمد بوزداغ، بياناً وجَّه فيه الشكر لكل مَن ساهم بنجاح المسلسل من كادر العمل، وأسرة القناة، وعائلته، واصفاً النجاح الذي تحقق بأنه «نبع من العمل ليل نهار بشكل دؤوب»، موجهاً الشكر الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي دعم بشكل دائم المسلسل ونجاحه.