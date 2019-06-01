10حفلات غنائية ضخمة في السعودية

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تنطلق 10 حفلات غنائية في 4 مدن سعودية، تزامنا مع عيد الفطر المبارك، وذلك حسبما أعلنته شركة "روتانا" للصوتيات المرئيات، وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن مدن الرياض والدمام والطائف والأحساء، ستستقبل الحفلات على مدار 4 أيام تنطلق في الفترة بين 5 و8 يونيو/حزيران القادم.

ونشرت الشركة وسائل دعائية تجمع فناني الحفلات، حيث تقام يوم 5 يونيو/حزيران حفلتان؛ الأولى في الرياض ويحييها المطرب السعودي "رابح صقر" والمطربة المصرية "أنغام".

أما الثانية فتقام في الطائف ويحييها المغني السعودي "خالد عبدالرحمن" و"رامي عبدالله".

وتقام يوم 6 يونيو/حزيران 3 حفلات؛ الأولى في الطائف ويحييها "حاتم العراقي" و"جابر الكاسر"، أما الثانية فتقام في الرياض ويحييها المطرب السعودي "محمد عبده"، أما الثالثة فستكون في الدمام ويحييها المغني المصري "محمد حماقي"، و"وليد الشامي".

وتستقبل مدينتا الأحساء والدمام حفلتين، يوم 7 يونيو/حزيران؛ يحيي الحفلة الأولى "عبدالله الرويشد" والمطربة اللبنانية "نوال الزغبي"، أما الثانية فيحييها المطرب السعودي "محمد عبده".

وتختتم حفلات عيد الفطر التي تنظمها "روتانا"، بثلاث حفلات يوم 8 يونيو/حزيران، ويحيي الأولى "راشد الماجد" و"داليا مبارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

أما الحفلة الثانية فيحييها، "عبادي الجوهر" و"أصيل أبو بكر" في مدينة الأحساء، وسيكون جمهور الدمام على موعد مع "أصالة" والمغني "حسين الجسمي" في آخر الحفلات.