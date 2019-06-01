السعودية تودّع.. ومالي تتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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ودّع المنتخب السعودي، الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا المقامة في بولندا.

وخسر المنتخب السعودي من نظيره البنمي بهدف لهدفين في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة.

سجل ثنائية بنما، أكسل ماكنزي، ودييغو فالانتا، في الدقيقتين 7 و78، بينما جاء هدف السعودية الوحيد عبر فراس البريكان في الدقيقة 53.

وفي مباراة ثانية، فاز المنتخب الفرنسي على نظيره المالي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المجموعة ذاتها.

وأحرز ثلاثية فرنسا، ميكائيل كويسانسي و موسى ديابي من ضربة جزاء و أمين غويري في الدقائق 12 و65 و87، بينما جاءت ثنائية مالي عبر سيكو كواتا وعثمان دياكيتي في الدقيقتين 14 و90.

بذلك، تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق خمس نقاط عن منتخبي مالي وبنما على الترتيب، وأخيرًا السعودية بلا رصيد من النقاط.

ولحق المنتخب المالي بنظيره الفرنسي في انتزاع بطاقة العبور إلى ثمن النهائي العالمي.