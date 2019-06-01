هكذا صافح محمد بن سلمان رئيس وزراء قطر في قمة مكة .. شاهد بالفيديو

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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أشعل مقطع فيديو يظهر مصافحة بين ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء قطر، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني موجة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي

جاء ذلك هامش اجتماع القمة الخليجية التي استضافتها السعودية في مكة المكرمة، مساء الخميس، حيث حضر الشيخ عبدالله آل ثاني القمم نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

فيما اعتبر معلقون أن ما حدث هو أمر طبيعي في عالم السياسة، وسط دعوات بأن يتجاوز البلدان الخليجيان الخلاف المشتعل بينهما منذ نحو عامين.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل رئيس وزراء قطر رسميًا في قصر الصفا في مكة.

وانطلقت أمس القمة الخليجية الطارئة، التي دعا إليها العاهل السعودي لبحث التوترات في الخليج، واعتداءات ميليشيا الحوثي الإيرانية على محطتي ضخ نفط بالمملكة.

يذكر أن القمم التي تستضيفها المملكة تأتي قبل أيام قليلة على الذكرى الثانية للمقاطعة التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر، في يونيو، والتي تصفها الدوحة بـ"الحصار".