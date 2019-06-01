العسكر في السودان يغلقون مكتب قناة الجزيرة ...

السبت 01 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قرّر المجلس العسكري الحاكم في السودان مساء الخميس، إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية بالخرطوم، وفق ما أعلنت الشبكة على موقعها الإلكتروني.

وقالت الشبكة التي تبث بانتظام صورًا لتظاهرات ضد الجيش السوداني، إن "أجهزة الأمن السودانية أبلغت مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم".

كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من مساء الخميس.

وقال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مديرَ مكتب الجزيرة أي قرار مكتوب، وفقًا للقناة القطرية.

واستنكرت شبكة "الجزيرة" في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.

وأعربت عن استغرابها اتخاذ هذا الإجراء من دون تقديم أي مبررات تفيد بخرق المكتب لضوابط العمل الصحفي المهني.

من جانبها أدانت شبكة الصحفيين السودانيين إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم على يد فريق مختلط من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وإدارة الإعلام الخارجي.

وقالت في بيان إن إغلاق مكتب الجزيرة يعتبر رِدة معلنة في مجال الحريات العامة والصحفية وانتكاسة جديدة لمكتسبات الثورة.