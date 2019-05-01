«حافظ معياد» و«اللواء العرادة» يتفقان على تنفيذ خطوة وطنية جديده ستسهم في إنعاش الاقتصاد «اليمني»

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اتفق محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد،،والشيخ سلطان العرادة،محافظ محافظة مأرب، على إعادة ربط فرع البنك المركزي بمارب بالمقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن،في خطوة وطنية جديده من خطوات إعادة بناء المنظومة المالية والاقتصادية وتعزيز وحدة موارد الدولة.

وقال المركز الاعلامي للبنك المركزي،ان اتفاق الجانبين جاء بعد لقاء جمعهما،ليلة أمس الخميس،بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،وبحضور مدير فرع البنك المركزي بمأرب الاخ جمال قايد الكامل، لمناقشة الإجراءات والحلول الفنية والتقنية المطلوبة لتجاوز أي إشكاليات اوتعقيدات تواجه عملية إعادة ربط فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب بالمقر الرئيسي للبنك بعدن وتفعيل الآليات المترتبة على تلك العملية الفنية المطلوبة في الربط.

وأوضح المركز، أن هذا الإنجاز،يأتي نتيجة لجهود الحكومة والبنك المركزي وقيادة محافظة مأرب وحرص الجميع على ضرورة التعاون وتكامل الجهود الوطنية في سبيل إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي وتعزيز ثقة الشعب اليمني ومؤسساته بالجهود والتوجهات التي ينتهجها البنك المركزي اليمني من أجل انعاش الوضع الاقتصادي، وتحسين المالية العامة في تحصيل إيرادات الدولة، وتسهيل التبادلات التجارية والمالية بين مختلف المحافظات.

وأشار المركز الإعلامي الى ان الإتفاق بين معياد والمحافظ العرادة،على إعادة ربط فرع البنك المركزي بمارب مع المقر الرئيسي للبنك المركزي بعدن- يعد خطوة وطنية مهمة في اطار جهود قيادة البنك المركزي لتعزيز موارد البنك واستكمال شبكه ربطه بفروعه في مختلف المحافظات وتفعيل مهام الفروع ودورها في كل ما من شأنه تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري بالمحافظة بشكل خاص والجمهورية اليمنية .