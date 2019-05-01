هكذا صافح العاهل السعودي رئيس وزراء قطر (شاهد)

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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بثت قناة السعودية الفضائية مقتطفات من استقبال العاهل السعودي، الملك سلمان، لقادة دول الخليج المشاركين في القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة.

القمة التي انطلقت مساء امس في مدينة مكة بالسعودية، بحضور رئيس وزراء قطر عبد الله بن ناصر.

وأظهرت اللقطات مصافحة بن ناصر لملك البحرين حمد بن عيسى وجلوسه إلى جانبه.