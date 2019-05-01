الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه رسائله إلى قمم مكة

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قادة الدول العربية إلى إنقاذ المنطقة مما سماها “حربًا مدمرة”، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وناشد الاتحاد- في رسالة وجهها للقادة العرب، بالتزامن مع انعقاد 3 قمم عربية وخليجية وإسلامية في مكة يومي الخميس والجمعة- بانتهاج “سياسة حكيمة تُبعد المنطقة عن حرب مدمرة أخرى لا يستفيد منها إلا الأعداء، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمصالحة مع شعوبهم”.

وتأتي هذه القمم الثلاث لبحث توترات تشهدها منطقة الخليج على خلفية عقوبات واشنطن على طهران، واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وتابع الاتحاد: “على جميع الدول التي لديها معتقلون سياسيون، أو معتقلو الفكر والنصح أن يطلقوا سراحهم، خاصة العلماء المعتدلين المسجونين في مصر والسعودية والإمارات وغيرها”.

وتعقد بالسعودية 3 قمم عربية وخليجية وإسلامية، يومي الخميس والجمعة، لبحث التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

ومؤخرا، أعلن البنتاغون عن إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.