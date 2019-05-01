حصاد اليوم الثاني لعملية «الجيش» بـ«تعـز».. مناطق استراتيجية في قبضة قوات الشرعية - تفاصيل

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تعز

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قياديين اليوم الجمعة 31 مايو 2019 م مصرعهم، وأصيب آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، شمالي مدينة تعز، في اليوم الثاني للعملية العسكرية التي انطلقت امس الخميس لفك الحصار عن المدينة.

وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها صباح الجمعة في الجبهتين الشمالية والغربية لمدينة تعز، وأنها تمكنت من تحرير عدد من المواقع، وسط تراجع وانهيار لمليشيات الحوثي الانقلابية، التي سقط العشرات من مقاتليها قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر إعلامية متعددة بمصرع المشرف الأمني لميليشيا الحوثي في جبهة شمال تعز سليمان عبدالرحمن صدام، المكنى "أبو نجاد" في منطقة الحوجلة شمال المدينة، خلال المواجهات مع الجيش الوطني.

وأكدت المصادر مصرع قيادي ميداني لمليشيات الانقلاب الحوثية يكنى "أبو محمد" مع عدد من مرافقيه إثر استهداف قوات الجيش بالمدفعية مركز قيادة الميليشيا في جبل الوعش شمالي المدينة.

وكانت قوات الجيش الوطني شنت فجر الخميس، هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي في المناطق الشمالية والغربية بالمدينة، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة تمكنت خلالها قوات الجيش من التقدم والسيطرة على مواقع مهمة.

وقصفت قوات الجيش بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتحصينات الميليشيا الحوثية في جبل الوعش وخط تعز -المخلاف ومحيط الدفاع الجوي ونجحت في تدمير أطقم عسكرية ومقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيا، والتي لجأت عقب ذلك إلى قصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي.