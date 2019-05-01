التحالف يكشف السبب الذي اطال الحرب في اليمن

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن عملياته في اليمن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي، أن "الحرب هذه هي حرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا".

وقال المالكي إن "تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ والمال يطيل العمليات العسكرية" في اليمن.