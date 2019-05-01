التحالف يكشف السبب الذي اطال الحرب في اليمن أول تعليق للسعودية على مشاركة قطر في قمة مكة و«حل الخلاف» الجيش يقضي على قيادي حوثي بـ«تعـز» شاهد : الشاعر المتنبع «السلاح السري» لصدام حسين...كيف كان يخطط لتدمير إيران أمام زعماء العرب.. رئيس المجلس العسكري السوداني يغضب «الحوثيين»بهذا الموقف المنظمات الدولية قفازات ناعم ترسخ الوجود الحوثي يمنيون يطالبون الحكومة بصيانة طريق العبر الدولي للحد من حوادث السير لمستخدمي واتساب.. 8 حيل خفية لاتعرفها رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد العيسي يكرم النجم عمر ياسين
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن عملياته في اليمن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.
وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي، أن "الحرب هذه هي حرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارا".
وقال المالكي إن "تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ والمال يطيل العمليات العسكرية" في اليمن.