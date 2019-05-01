الجيش يقضي على قيادي حوثي بـ«تعـز»

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تعز

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قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني، يوم أمس الخميس، بنيران قوات الجيش الوطني في مدينة تعز.

و أسفر استهداف مدفعية الجيش لتجمعات مليشيات الحوثي في منطقتي الهشمة والحوجلة شمال المدينة إلى مصرع عددا من عناصر المليشيات بينهم قائد مربع الحوجلة سليمان عبدالرحمن صدام، المكنى بـ "أبو نجاد" وإعطاب طقم.

يأتي هذا عقب عملية عسكرية للجيش الوطني تمكنت من احراز تقدم في شمال وغرب المدينة.