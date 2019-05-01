أمام زعماء العرب.. رئيس المجلس العسكري السوداني يغضب «الحوثيين»بهذا الموقف

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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جدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، وقوف بلاده مع الحكومة الشرعية في اليمن.

واكد البرهان في كلمته في القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة ان السودان سيضل جزءاً أصيلاً من التحالف العربي الذي يعمل على استعادة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.

ودعا في الوقت نفسه لاستئناف الحوار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة وسيادة اليمن وحقن دماء أبنائهم استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

وعبر عن استنكاره لكل ما يستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية، خاصة الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر.

ودان الهجمات التي طالت المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية الشقيقة مستهدفة السفن وخطوط النقل وأمن الحرمين، مؤكدا وقوف السودان إلى جانب الأشقاء في الخليج والاصطفاف إلى جانبهم في مواجهة هذه الأعمال العدائية، أياً كان مصدرها، وتأييده لجميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها الأشقاء لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وطالب بأن تكون ممرات الملاحة والتجارة الدولية بعيداً عن الاستهداف العسكري