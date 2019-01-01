يمنيون يطالبون الحكومة بصيانة طريق العبر الدولي للحد من حوادث السير لمستخدمي واتساب.. 8 حيل خفية لاتعرفها رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد العيسي يكرم النجم عمر ياسين إعلامية شهيرة تترك قناة سعودية وتنظم لقناة الجزيرة تعرف على السلاح الذي تمتكله الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة «هيئة الزكاة»... تقليعة حوثية أخرى لنهب ما تبقى في جيوب اليمنيين هكذا وقعت ميليشيات الحوثي في فخ جبهة ”الضالع“ في كلمة صارمة .. الملك سلمان يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لردع إيران واستخدام كل الوسائل لردعها أمريكا ترفض دخول صحفي يمني أراضيها لتسلم جائزة دولية غضب يمني من السيارات الأممية للحوثيين وتساؤلات حول استخداماتها
طالب مواطنون يمنيون، الحكومة الشرعية بسرعة إصلاح وصيانة طريق العبر الدولي الذي يربط محافظة حضرموت بمحافظة مأرب (شرق) ويصل لمنفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن، بعد تزايد حوادث السير فيه.
وقال المواطن فتح المقطري، إنّ عدم صيانة وإصلاح طريق العبر تسبب في تزايد الحوادث المرورية، وسقوط عشرات الضحايا من المغتربين والمعتمرين، فلا يكاد يمر أسبوع إلا وهناك حادث في طريق العبر".
وأضاف المقطري، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة بدأت في العام الماضي بصيانة الطريق، إلا أنها توقفت بشكل مفاجئ دون إبداء أي مبررات عن أسباب التوقف. مطالباً الحكومة اليمنية بإتمام عملية الصيانة وإصلاح الطريق للحفاظ على حياة المواطنين.
إلى ذلك، قال المواطن أمين حسين، إنه تعرض لحادث مروري في طريق العبر أثناء عودته من المملكة العربية السعودية، بعد أداء مناسك العمرة العام الماضي، بسبب انتشار الحُفر.
وأضاف حسين لـ"العربي الجديد": "تعرضت السيارة التي كانت تُقلنا لأضرار بالغة بعد انقلابها، وعلى إثر ذلك، أصيب بعض الركاب بإصابات طفيفة فقط"، معتبرا السير في طريق العبر، "أشبه بعملية انتحار لا سيما أثناء الليل، إذ يصعب رؤية الحفر والمطبات". وتساءل: "لماذا لا تتحرك الحكومة اليمنية لإصلاح الطريق؟".
بدوره، أكد مصدر طبي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، أن كثيرا من ضحايا حوادث المرور في طريق العبر يتوفون قبل الوصول إلى مستشفى سيئون، بسبب بعد المراكز الصحية عن الطريق.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن أكثر الضحايا هم من المغتربين اليمنيين القادمين من السعودية، داعياً الحكومة اليمنية إلى سرعة صيانة الطريق للحد من الحوادث وسقوط الوفيات.
وتوفي الداعية اليمني حسن الغرب وزوجته، وأصيب أربعة من أطفاله، الثلاثاء الماضي، بحادث سير بطريق العبر الدولي أثناء عودته من السعودية، وهو ما تسبب في حالة من السخط والاستياء الواسعة في أوساط اليمنيين.
وتفاعلا مع الحادثة الأخيرة، عبر ناشطون يمنيون عن سخطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة صيانة "طريق الموت" كما يصفها كثير من اليمنيين.