يمنيون يطالبون الحكومة بصيانة طريق العبر الدولي للحد من حوادث السير

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- العربي الجديد

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طالب مواطنون يمنيون، الحكومة الشرعية بسرعة إصلاح وصيانة طريق العبر الدولي الذي يربط محافظة حضرموت بمحافظة مأرب (شرق) ويصل لمنفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن، بعد تزايد حوادث السير فيه.

وقال المواطن فتح المقطري، إنّ عدم صيانة وإصلاح طريق العبر تسبب في تزايد الحوادث المرورية، وسقوط عشرات الضحايا من المغتربين والمعتمرين، فلا يكاد يمر أسبوع إلا وهناك حادث في طريق العبر".

وأضاف المقطري، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة بدأت في العام الماضي بصيانة الطريق، إلا أنها توقفت بشكل مفاجئ دون إبداء أي مبررات عن أسباب التوقف. مطالباً الحكومة اليمنية بإتمام عملية الصيانة وإصلاح الطريق للحفاظ على حياة المواطنين.

إلى ذلك، قال المواطن أمين حسين، إنه تعرض لحادث مروري في طريق العبر أثناء عودته من المملكة العربية السعودية، بعد أداء مناسك العمرة العام الماضي، بسبب انتشار الحُفر.

وأضاف حسين لـ"العربي الجديد": "تعرضت السيارة التي كانت تُقلنا لأضرار بالغة بعد انقلابها، وعلى إثر ذلك، أصيب بعض الركاب بإصابات طفيفة فقط"، معتبرا السير في طريق العبر، "أشبه بعملية انتحار لا سيما أثناء الليل، إذ يصعب رؤية الحفر والمطبات". وتساءل: "لماذا لا تتحرك الحكومة اليمنية لإصلاح الطريق؟".

بدوره، أكد مصدر طبي في محافظة حضرموت شرقي البلاد، أن كثيرا من ضحايا حوادث المرور في طريق العبر يتوفون قبل الوصول إلى مستشفى سيئون، بسبب بعد المراكز الصحية عن الطريق.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن أكثر الضحايا هم من المغتربين اليمنيين القادمين من السعودية، داعياً الحكومة اليمنية إلى سرعة صيانة الطريق للحد من الحوادث وسقوط الوفيات.

وتوفي الداعية اليمني حسن الغرب وزوجته، وأصيب أربعة من أطفاله، الثلاثاء الماضي، بحادث سير بطريق العبر الدولي أثناء عودته من السعودية، وهو ما تسبب في حالة من السخط والاستياء الواسعة في أوساط اليمنيين.

وتفاعلا مع الحادثة الأخيرة، عبر ناشطون يمنيون عن سخطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة صيانة "طريق الموت" كما يصفها كثير من اليمنيين.