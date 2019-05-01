يمنيون يطالبون الحكومة بصيانة طريق العبر الدولي للحد من حوادث السير لمستخدمي واتساب.. 8 حيل خفية لاتعرفها رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد العيسي يكرم النجم عمر ياسين إعلامية شهيرة تترك قناة سعودية وتنظم لقناة الجزيرة تعرف على السلاح الذي تمتكله الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة «هيئة الزكاة»... تقليعة حوثية أخرى لنهب ما تبقى في جيوب اليمنيين هكذا وقعت ميليشيات الحوثي في فخ جبهة ”الضالع“ في كلمة صارمة .. الملك سلمان يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لردع إيران واستخدام كل الوسائل لردعها أمريكا ترفض دخول صحفي يمني أراضيها لتسلم جائزة دولية غضب يمني من السيارات الأممية للحوثيين وتساؤلات حول استخداماتها
أكد رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد صالح العيسي حرص واهتمام الائتلاف بالمبدعين والموهوبين وتقديم كل أوجه الرعاية والتشجيع.
جاء ذلك خلال استقباله الفنان الشاب بلبل عدن عمر ياسين الفائز ببرنامج الزمن الجميل والحائز على لقب فارس الأغنية الطربية في قناة أبوظبي الفضائية
وخلال الاستقبال قام الشيخ أحمد العيسي بتكريم الفنان عمر ياسين بدرع الائتلاف تقديراً منه لتميزه وفوزه بمسابقة الزمن الجميل
وأثنى العيسي على الأداء الإبداعي الذي قدمه الفنان وتأهل للحصول على اللقب
مؤكداً بأن مدينة عدن لازالت مدينة الثقافة والابداع رغم الظروف التي تمر بها إلا أنها ستبقى محافظةً على دورها كمدينة للحب والسلام والفن.
من جانبه شكر الفنان عمر ياسين الشيخ أحمد العيسي على تشجيعه ودعمه للمواهب و المبدعين .