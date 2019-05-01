رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد العيسي يكرم النجم عمر ياسين

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكد رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد صالح العيسي حرص واهتمام الائتلاف بالمبدعين والموهوبين وتقديم كل أوجه الرعاية والتشجيع.

جاء ذلك خلال استقباله الفنان الشاب بلبل عدن عمر ياسين الفائز ببرنامج الزمن الجميل والحائز على لقب فارس الأغنية الطربية في قناة أبوظبي الفضائية

وخلال الاستقبال قام الشيخ أحمد العيسي بتكريم الفنان عمر ياسين بدرع الائتلاف تقديراً منه لتميزه وفوزه بمسابقة الزمن الجميل

وأثنى العيسي على الأداء الإبداعي الذي قدمه الفنان وتأهل للحصول على اللقب

مؤكداً بأن مدينة عدن لازالت مدينة الثقافة والابداع رغم الظروف التي تمر بها إلا أنها ستبقى محافظةً على دورها كمدينة للحب والسلام والفن.

من جانبه شكر الفنان عمر ياسين الشيخ أحمد العيسي على تشجيعه ودعمه للمواهب و المبدعين .