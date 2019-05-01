إعلامية شهيرة تترك قناة سعودية وتنظم لقناة الجزيرة

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 641

كشفت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عن انضمامها لقناة "الجزيرة" القطرية، بعد أن سبق وتم إنهاء عملها بقناة "إم بي سي" السعودية إثر تغريدة أثارت غضب السعوديين.

وقالت "علا" في مقابلة مع برنامج "أول مرة" الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة على قناة الأردن، إنها ستعود للعمل كمذيعة أخبار بقناة "الجزيرة". بدورها، رحبت قناة "بي إن دراما" بالإعلامية علا الفارس وعودتها للشاشة في أول أيام عيد الفطر المبارك. كانت الفارس أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في فبراير الماضي .

وهي التي عملت لسنوات طويلة في قناة "ام بي سي السعودية" في تقديم الأخبار وبرنامج "إم بي سي في أسبوع". لكنها تركت القناة عام 2017 إثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في "تويتر"، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكتبت الفارس في تغريدتها: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثًا، فبعد زيارته لنا تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدًا هلا بالخميس”.

وأثارت تغريدة الفارس غضب لجان المستشار اسلابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني على موقع "تويتر"، الذين دشنوا هاشتاج: #علا_الفارس_تسيي_للسعودية حيث طالبوا فيه بالتحقيق معها بسبب ما وصفوها بالتجاوزات الوارد في التغريدة، ودعوا إلى فصلها وطردها من عملها. وفي فبراير الماضي،

فاجأت الإعلامية الأردنية، بإعلان محطة "إم بي سي" السعودية، بعد تعاون استمر 15 عامًا. وأوضحت أن علاقتها التعاقدية مع "إم بي سي" انتهت في العام الحالي 2019، لافتة، إلى أنه سبق وأن تقدمت باستقالتها في عام 2017 من القناة، من أجل الانتقال إلى قنوات "روتانا"، إلا أنه تم تعطيل التعاقد، ولم تتحدث عن مسبب التعطيل أو تداعياته.

وتعمل الفارس في محطة إذاعية أردنية تتبع إلى القوات المسلحة الأردنية "هلا أف أم" حيث تبث برنامجاً إذاعية أسبوعياً يحمل اسم "علا على هلا". وكانت قد تحدثت قبل أيام فقط عن عودتها للعمل عبر قناة "بي إن دراما" ببرنامج "مع أو ضد".

وقالت إن البرنامج الجديد ينطلق في أول أيام عيد الفطر والذي تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفن العربي مع المخرج اللبناني كميل طانيوس. ونشرت الفارس الإعلان الدعائي الخاص ببرنامجها على حسابها الخاص على "تويتر" وكتبت: "أعود للتقديم والإعلام من جديد من خلال برنامجي مع أو ضد على شاشة بي ان دراما ابتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك.. مشاهدة ممتعة وأتمنى أن ينال إعجابكم فقد صنعناه بحبٍ كبير وحرفيةٍ عالية