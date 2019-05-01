زعيم عربي يستميت في الدفاع عن إيران من مكة المكرمة ومن قمتها الطارئة القمة الخليجية الطارئة تعلن موقفا موحدا من «هجمات الحوثيين» وتؤكد وحدة دول المجلس لمواجهة «التهديدات».. نص البيان الختامي موقف ”يمني ـ سعودي“ حازم ضد الامارات.. وتوجيهات عليا موحدة وصارمة صفقة ثلاثية تلوح في الأفق.. أبعاد وخفايا زيارة رئيس وزراء قطر للسعودية لأول مرة منذ عامين تهديد خطير..الكشف عن تفاصيل أخطر عملية عسكرية يجري الترتيب لها من قِبل «الحوثيين»..«حصري» أول محافظ جنوبي ينتفض ضد القوات الاماراتية ويوجه لها صفعة مدوية ويرفض التفاوض ”الشرعية“ تنعي واحد من كبار قياداتها العسكرية قتل في ”الضالع“ مهاتير محمد يقترح خطية خطيرة لإنقاذ اقتصاد شرق آسيا لن تصدق .. المتعلمات الإيرانيات ماذا يصنع ؟ أرفع شخصية قطرية بعد تميم تصل إلى السعودية... والإدارة الامريكية توجه رسالة خاصة لدول الخليج
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة، المنعقدة في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أن "إيران جار يجب الحفاظ على أمنه".
وأكد "صالح" أن الأزمة الإقليمية ربما تقود إلى حرب إذا لم يتم التصدي لها بشكل صحيح.
وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الاستقرار في العراق يحتاج إلى تعاون الجوار وأي تصادم يعرض أمننا للخطر".
واستضافت مكة المكرمة، مساء أمس الخميس 30 مايو/أيار الجاري، القمة العربية الطارئة التي دعا إليها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.
ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.