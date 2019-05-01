زعيم عربي يستميت في الدفاع عن إيران من مكة المكرمة ومن قمتها الطارئة

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 03 صباحاً / مارب برس - مأرب

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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة، المنعقدة في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أن "إيران جار يجب الحفاظ على أمنه".

وأكد "صالح" أن الأزمة الإقليمية ربما تقود إلى حرب إذا لم يتم التصدي لها بشكل صحيح.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الاستقرار في العراق يحتاج إلى تعاون الجوار وأي تصادم يعرض أمننا للخطر".

واستضافت مكة المكرمة، مساء أمس الخميس 30 مايو/أيار الجاري، القمة العربية الطارئة التي دعا إليها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

ودعا الملك سلمان في 19 مايو/ أيار قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو/ أيار، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.