صفقة ثلاثية تلوح في الأفق.. أبعاد وخفايا زيارة رئيس وزراء قطر للسعودية لأول مرة منذ عامين

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني الى جده، الخميس 30 مايو/أيار، للمشاركة في القمم الثلاث التي دعت اليها المملكة، في أرفع زيارة منذ فرضت المملكة وحلفاؤها حظراً على جارتهم قبل عامين.

وتعتبر هذه الزيارة أول خطوة ملموسة نحو إنهاء الصدع الذي قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية — في الوقت الذي يؤدي فيه تشديد العقوبات الأمريكية إلى زيادة التوترات في الخليج بعد عام من سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة النووية المهمة لعام 2015.

في هذا الإطار قالت وكالة “بلومبرغ” الدولية، إنه مع استمرار الدبلوماسية المكثفة ونداءات الولايات المتحدة لدول الخليج العربية لتوحيد صفوفها ضد إيران، تزداد التوقعات بأن صفقة كبيرة لإنهاء النزاع قد تلوح في الأفق.

وسيعقد رئيس مجلس الوزراء القطري اجتماعات مع كبار المسؤولين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام قطرية، نقلاً عن مسؤول كبير لم تحدد هويته.

وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، على موقع “تويتر”، إن التصعيد يتطلب حكمة ومسؤولية. “وبالتالي فإن مشاركة قطر إلى جانب البلدان المسؤولة هي واجب وطني وإنساني لإرساء الأمن الجماعي”.

وأضافت “إن الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها المنطقة والتصعيد المتسارع يوميا، يتطلبان الحكمة والتعامل بمسؤولية، لذا فإن مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحسّ المسؤولية تعدّ واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا لشعوب المنطقة ولعقلنة الخطاب القائم”.

قمم الطوارئ

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجمات وقعت هذا الشهر على ناقلات نفط سعودية ومحطات الضخ التي هزت أسواق النفط العالمية ودفعت إدارة ترامب إلى إرسال المزيد من القوات إلى أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران وحلفائها في اليمن في أعمال العنف. ونفت طهران تورطها.

ودعت المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة اجتماعات طارئة للزعماء الخليجيين والعرب والإسلاميين في مكة هذا الأسبوع لمناقشة التوترات المتصاعدة، حيث قالت جميع الأطراف إنها حريصة على تجنب الحرب الشاملة.

وفرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حصاراً على قطر وقطعت العلاقات الدبلوماسية في يونيو/ حزيران 2017، متهمة جارتها بدعم المتشددين الإسلاميين والتقارب مع إيران ووكلائها.

وبحسب “بلومبرغ” فقد “ثبت أن التصدع صعب بشكل كبير على الرغم من النداءات الأمريكية المتكررة للوحدة بين حلفائها، وجهود الوساطة التي بذلتها الكويت”.

الانقسامات العميقة

وأشارت الوكالة الدولية إلى ان “التلميحات المبكرة إلى أن الانفراج أشارت إلى انها يمكن أن تكون في المستقبل القريب، عندما خفف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”، من خطابه نحو قطر. ومع ذلك ، في الأشهر التالية، تم إحراز تقدم ضئيل على أرض الواقع حيث ثبتت الخلافات بعمق.

وجلب الخلاف إلى الانقسامات المفتوحة التي ابتلي بها منذ فترة طويلة مجلس التعاون الخليجي، وهي مجموعة تضم ستة أعضاء من دول الخليج العربية تأسست في عام 1981 كقوة موازنة للجمهورية الإسلامية التي تشكلت في ذلك الوقت في إيران.

وقالت “بلومبرغ” إن عُمان، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، كانت بمثابة قناة خلفية تحت إدارة أوباما. أما الكويت، فإنها خوفاً من رد الفعل من أي عدم استقرار في الخليج، وقفت على الحياد. واتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين موقفا أكثر تشددا ضد الإيرانيين و”وكلائهم” من اليمن إلى لبنان وسوريا.

مؤشر

صحيفة الغادريان البريطانية نشرت، الخميس، مقال لباتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي للصحيفة، بعنوان "مشاركة قطر في قمة يشير إلى انفراجة في العلاقات مع السعودية".

ويقول الكاتب إن موافقة رئيس الوزراء القطري على حضور قمة كبرى في مكة، بشأن ما تصفه السعودية بأنه التدخل الإيراني في المنطقة ، أشار إلى انفراجة محتملة في العلاقات بين قطر والسعودية، بدعم من الولايات المتحدة.

ويرى الكاتب أن حضور الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني القمة، سينظر إليه على أنه أكبر مؤشر على تحسن العلاقات بين الجانبين.

ويقول وينتور إن ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بشأن الدور الإيراني المزعوم في مهاجمة الملاحة في الخليج وفي تهديد ومهاجمة منشآت نفطية خليجية.

ويقول وينتور إن قطر، على النقيض من السعودية والبحرين والإمارات، تبدي تأييدها للاتفاق النووي الإيراني.

ويرى وينتور أنه على الرغم من أن قطر بدت مصرة على أن يكون لها سياسة خارجية مستقلة، إلا أنها لا تريد إبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجاهل دعوة واشنطن