”الشرعية“ تنعي واحد من كبار قياداتها العسكرية قتل في ”الضالع“

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نعت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الخميس 30 مايو/أيار، واحد من أكبر قياداتها العسكرية، والذي قتل في معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الضالع (جنوب اليمن).

وفي برقيات عزاء، نشرتها وكالة ”سبأ“، نعت قيادات الشرعية، قائد اللواء الأول مقاومة اللواء سيف علي صالح سكره، والذي قتل في جبهة الضالع.

وفيما قال الرئيس ”هادي“ ان اللواء ”سكره“ كان ”نموذجاً للقائد الميداني المخلص في مهامه وواجباته“، أشاد نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر بحنكة الفقيد ومهارته القيادية.