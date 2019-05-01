لن تصدق .. المتعلمات الإيرانيات ماذا يصنع ؟

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بلغت نسبة البطالة من بين الإيرانيات المتعلمات نحو 63%، حسبما كشفت نائبة رئيس اللجنة النسائية في البرلمان الإيراني "معصومة آغا بور عليشاهي".
ونقلت وكالة "آنا"، التابعة للجامعة الإسلامية الحرة الإيرانية، عن "معصومة"، قولها، الخميس، إن "الفجوة بين نمو التعليم ومعدلات توظيف النساء مرتفعة".
وأضافت أن معدل البطالة بين النساء المتعلمات هو 63%، وهو "أمر غير جيد؛ لأنه يخلق لنا أضرارًا اجتماعية، كما يولد حالة من الإحباط للمرأة".
وأضافت: "إدارة المرأة لم تستخدم بعد، كما إنه في البرلمان بدورته العاشرة بُذل الكثير من الجهد فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وفي الحكومة الـ12، كان من المخطط أن تشكل النساء 30% من كبار المسؤولين التنفيذيين، لكن ذلك لم يحدث، ولم نسلم أي امرأة منصب وزير".
يشار إلى أن أعلى معدلات البطالة في إيران تتركز تبعا للفئة العمرية في الشباب الذين يتراوح سنهم بين 29 و38 عاما؛ حيث يشكلون قرابة نصف حجم العاطلين عن العمل في عموم المحافظات الإيرانية (31 محافظة).