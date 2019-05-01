آخر الاخبار

”الشرعية“ تنعي واحد من كبار قياداتها العسكرية قتل في ”الضالع“ مهاتير محمد يقترح خطية خطيرة لإنقاذ اقتصاد شرق آسيا لن تصدق .. المتعلمات الإيرانيات ماذا يصنع ؟ أرفع شخصية قطرية بعد تميم تصل إلى السعودية... والإدارة الامريكية توجه رسالة خاصة لدول الخليج الضالع..معارك هي الأشرس والجيش يستكمل تحرير مناطق استراتيجية ويتقدم بإتجاه هذه المناطق - تفاصيل آخر التطورات البصل الأخضر.. فوائد مذهلة تعرفوا اليها أول إمارة سعودية تمنع صلاة العيد في المصليات وتنقلها للمساجد .. لهذا السبب إعلامي مسيحي يعلن: سوف أحفظ القرآن الكريم وينشر آيات قرآنية على حسابه الإدارة الامريكية : لن نكشف نتائج تحقيق هجوم ناقلات النفط الإماراتية والسعودية وبولتون يكشف أخطر الخيوط قيادي في الحرس الثوري الإيراني يفضح «الحوثيين» بهذا «التصريح»

سبأفون .. أصالة وتواصل

لن تصدق .. المتعلمات الإيرانيات ماذا يصنع ؟

الجمعة 31 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 421

 

 

بلغت نسبة البطالة من بين الإيرانيات المتعلمات نحو 63%، حسبما كشفت نائبة رئيس اللجنة النسائية في البرلمان الإيراني "معصومة آغا بور عليشاهي".

ونقلت وكالة "آنا"، التابعة للجامعة الإسلامية الحرة الإيرانية، عن "معصومة"، قولها، الخميس، إن "الفجوة بين نمو التعليم ومعدلات توظيف النساء مرتفعة".

وأضافت أن معدل البطالة بين النساء المتعلمات هو 63%، وهو "أمر غير جيد؛ لأنه يخلق لنا أضرارًا اجتماعية، كما يولد حالة من الإحباط للمرأة".

وأضافت: "إدارة المرأة لم تستخدم بعد، كما إنه في البرلمان بدورته العاشرة بُذل الكثير من الجهد فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وفي الحكومة الـ12، كان من المخطط أن تشكل النساء 30% من كبار المسؤولين التنفيذيين، لكن ذلك لم يحدث، ولم نسلم أي امرأة منصب وزير".

يشار إلى أن أعلى معدلات البطالة في إيران تتركز تبعا للفئة العمرية في الشباب الذين يتراوح سنهم بين 29 و38 عاما؛ حيث يشكلون قرابة نصف حجم العاطلين عن العمل في عموم المحافظات الإيرانية (31 محافظة).

 

  
إقراء أيضاً
من سيقتل أرطغرل
فنانة عربية شهيرة تحيي حفلا غنائيا في السعودية بعد أيام
10 أشياء إن فعلتها سيتم طردك من الطائرة
أغلى مطلقة في العالم تتبرع بنصف ما حصلت عليه منه.. كم قيمته؟
مستشار روحاني يقتل زوجته في نهار رمضان.. السبب غريب
بلقيس فتحي ترد بجرأة على تصريحات نانسي عجرم عنها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس