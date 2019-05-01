الضالع..معارك هي الأشرس والجيش يستكمل تحرير مناطق استراتيجية ويتقدم بإتجاه هذه المناطق - تفاصيل آخر التطورات

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تخوض قوات الجيش الوطني منذ فجر اليوم الخميس 30 مايو 2019 م معارك هي الأشرس والأعنف مع المليشيات الحوثية في جبهتي فعطبة وحجر بمحافظة الضالع وسط تقدم مستمر وتقهقر للمليشيات الحوثية.

وقال مصدر ميداني إن الجيش الوطني تمكن من تحرير ما تبقى من منطقة شخب ويتجه نحو منطقة الفاخر غرب قعطبة وسط انهيارات للمليشيات الحوثية، فيما تتقدم المقاومة الجنوبية من منطقة دار السيد بحجر هي الأخرى صوب الفاخر.