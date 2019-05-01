البصل الأخضر.. فوائد مذهلة تعرفوا اليها

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ينتمي البصل الأخضر إلى فصيلة الخضروات الثومية، وهو يتميّز بأوراقه الخضراء الطويلة والطرية، وبالبصيلة البيضاء التي تشكل الجزء السفلي منه. تتم زراعة البصل الأخضر في الصيف، لينمو خلال الشتاء ويتم قطافه في الربيع.

هذا النوع من البصل يؤكل نيئاً فيدخل إلى أنواع السلطات المتنوّعة ، كما ويتم إدخاله إلى عدد من الأطباق المطبوخة، ويكثر استعماله في بلدان آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

القيمة الغذائية للبصل الأخضر

يبدو البصل الأخضر غنياً بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم السليم، فتدخل ضمن تركيبته الغذائية العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، أبرزها الماء، البروتين، الدهون المفيدة، الكربوهيدرات، الألياف الغذائية، السكريات المفيدة للجسم، الكالسيوم، الحديد، الماغنيزيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الفيتامين C، الفيتامين A، الفيتامين E وعنصر الفولات.

نطراً إلى تركيبته الغنية، يمكن للبصل الأخضر أن يمنح الجسم العديد من الفوائد، وهذه أبرزها:

1- التنحيف: يحتوي البصل الأخضر على عناصر مميزة أبرزها الثيامين الذي يمنع الجسم من تخزين الدهون فيه، وبالتالي يقلل من خطر زيادة الوزن، كما أن هذه العناصر تساعد الجسم على استهلاك الدهون الموجودة فيه واستخدامها على شكل طاقة مما يساهم في التنحيف وتذويب الدهون الزائدة التي لا يحتاجها الجسم وتمنخه كيلوغرامات زائدة.

2- ضبط ضغط الدم: يساعد البصل الأخضر في تجديد أحادي أوكسيد النايتروجين nitric oxide في الجسم، وذلك من شأنه أن يعمل على توسيع الشرايين وتدفّق الدماء بشكل سهل وسلس، وذلك بالتالي يساعد في تحسين عمل الدورة الدموية والتخفيف من ضغط الدم في الشرايين، وبالتالي ضبط معدل ضغط الدم في الجسم.

3- مساندة مرضى السكري: إن ارتفاع معدل السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بحالة الإجهاد التأكسدي، أي عدم قدرة الجسم على التخلص من السموم المتراكمة فيه، والجذور الحرة. لذلك فإن مضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأخضر تساعد في محاربة الشوارد الحرة كما أنها تقلل من امتصاص الجسم للسكريات.

4- تعزيز صحة القلب والكبد: يساعد البصل الأخضر الجسم على التخلص من السموم وهو بذلك يدعّم أداء الكبد، كما وبما أنه يعزز عمل الدورة الدموية ويساعد في ضبط ضغط الدم، فهو بذلك يُعتبر صديقاً للقلب ومن الأنواع الغذائية التي تساهم في حمايته. كما ولأنه يخلص الجسم من الإلتهابات فهو أيضاً يساهم في حماية المخ من الأمراض التي يمكن أن تصيبه.