أول إمارة سعودية تمنع صلاة العيد في المصليات وتنقلها للمساجد .. لهذا السبب

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أصدر أمير منطقة عسير بالسعودية الأمير تركي بن طلال، توجيهًا بأداء صلاة عيد الفطر 2019، في الجوامع بدلًا من مصليات العيد.
جاء ذلك بناء على ما رفعه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لأمير المنطقة.
وقال فيه: نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية خلال هذه الأيام وتوقعات هطول الأمطار وما رآه من إقامة لصلاة العيد لهذا العام 1440ه في الجوامع، فيما رد التوجيه بالموافقة على ذلك.
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