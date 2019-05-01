أول إمارة سعودية تمنع صلاة العيد في المصليات وتنقلها للمساجد .. لهذا السبب إعلامي مسيحي يعلن: سوف أحفظ القرآن الكريم وينشر آيات قرآنية على حسابه الإدارة الامريكية : لن نكشف نتائج تحقيق هجوم ناقلات النفط الإماراتية والسعودية وبولتون يكشف أخطر الخيوط قيادي في الحرس الثوري الإيراني يفضح «الحوثيين» بهذا «التصريح» زعيم عربي يصل السعودية بملابس الإحرام... شاهد وفاة طالب يمني بالهند في ظروف غامضة الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الفطر السعودية تعلن أهدافها من قمم مكة اخبار سارة وعاجلة من تعز - انطلاق عملية عسكرية كبرى وقائد رفيع يصل الخطوط الامامية ويزف البشارات في هجوم خاطف.. الجيش يقطع إمدادات «الحوثيين» من وإلى باقم والربوعة بـ«صعدة»تفاصيل ماحدث
أثار إعلامي مسيحي شهير موجة من الجدل بعد قيامه بنشر آيات قرآنية كثيرة عبر حسابه بموقع تويتر.
واعتاد الإعلامي اللبناني "نيشان" نشر عدد من الآيات القرآنية عبر حسابه بتويتر ، وهو ما أثار استغراب متابعيه وبخاصة في ظل معرفتهم أنه مسيحي الديانة.
وكشف "نيشان" سر قيامه بنشر آيات من القرآن الكريم مؤكدًا أنه خاض مع نفسه تحديا بحفظ آية يوميا من القرآن الكريم لكنه لم يكشف عن السبب وراء هذا التحديث المثير للجدل.
و رد "نيشان" على متابعة اتهمته بالنفاق بسبب نشره آيات قرآنية رغم ديانته المسيحية ، قائلأ: ""فقط لأني دونت هذه الآية القرآنية ضاقت بك الدنيا وفقدت صوابك؟ عزيزتي، هذا حسابي أغرد كما يحلو لي أؤمن كما أشاء، أحفظ الآيات القرآنية كما أختار تعلمي أنت القراءة في جميع الكتب السماوية كفي عن التعصب! في الإيمان نور أما في التعصب نفاق تحياتي".