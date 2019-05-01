إعلامي مسيحي يعلن: سوف أحفظ القرآن الكريم وينشر آيات قرآنية على حسابه

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار إعلامي مسيحي شهير موجة من الجدل بعد قيامه بنشر آيات قرآنية كثيرة عبر حسابه بموقع تويتر.

واعتاد الإعلامي اللبناني "نيشان" نشر عدد من الآيات القرآنية عبر حسابه بتويتر ، وهو ما أثار استغراب متابعيه وبخاصة في ظل معرفتهم أنه مسيحي الديانة.

وكشف "نيشان" سر قيامه بنشر آيات من القرآن الكريم مؤكدًا أنه خاض مع نفسه تحديا بحفظ آية يوميا من القرآن الكريم لكنه لم يكشف عن السبب وراء هذا التحديث المثير للجدل.

و رد "نيشان" على متابعة اتهمته بالنفاق بسبب نشره آيات قرآنية رغم ديانته المسيحية ، قائلأ: ""فقط لأني دونت هذه الآية القرآنية ضاقت بك الدنيا وفقدت صوابك؟ عزيزتي، هذا حسابي أغرد كما يحلو لي أؤمن كما أشاء، أحفظ الآيات القرآنية كما أختار تعلمي أنت القراءة في جميع الكتب السماوية كفي عن التعصب! في الإيمان نور أما في التعصب نفاق تحياتي".