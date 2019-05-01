أول إمارة سعودية تمنع صلاة العيد في المصليات وتنقلها للمساجد .. لهذا السبب إعلامي مسيحي يعلن: سوف أحفظ القرآن الكريم وينشر آيات قرآنية على حسابه الإدارة الامريكية : لن نكشف نتائج تحقيق هجوم ناقلات النفط الإماراتية والسعودية وبولتون يكشف أخطر الخيوط قيادي في الحرس الثوري الإيراني يفضح «الحوثيين» بهذا «التصريح» زعيم عربي يصل السعودية بملابس الإحرام... شاهد وفاة طالب يمني بالهند في ظروف غامضة الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الفطر السعودية تعلن أهدافها من قمم مكة اخبار سارة وعاجلة من تعز - انطلاق عملية عسكرية كبرى وقائد رفيع يصل الخطوط الامامية ويزف البشارات في هجوم خاطف.. الجيش يقطع إمدادات «الحوثيين» من وإلى باقم والربوعة بـ«صعدة»تفاصيل ماحدث
أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تصدر أية إعلانات بشأن التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط قبالة المنطقة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وسوف تترك إعلان نتائج التحقيق إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.
و قالت مورغان أورغتوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين اليوم الخميس "بالطبع نواصل مراقبة هذا الموقف عن كثب، لكن ليس لدينا أية إعلانات نصدرها بشأن نتيجة التحقيق". "سنترك ذلك للإماراتيين والسعوديين".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للصحفيين في لندن بأن الولايات المتحدة ستقدم أدلة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بأن إيران كانت وراء الهجوم على سفن النقل في منطقة الخليج.
وفي 12 مايو/ أيار، تم استهداف أربع ناقلات نفط — بما في ذلك سفينتين سعوديتين وسفينة ترفع علم دولة الإمارات — في هجوم قبالة المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ورغم أن أحداً لم يعلن مسؤوليته عن أعمال التخريب، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو قال في 21 مايو إن إيران قد تكون مسؤولة عن الهجوم.
وكررت أورغتوس موقف الولايات المتحدة بأن إيران قد تكون وراء الهجوم على سفن النقل.
ووقع الهجوم وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن عززت واشنطن وجودها العسكري في الخليج في وقت سابق من مايو. وقد نشرت الولايات المتحدة قاذفات قنابل وصواريخ باتريوت ومجموعة هجومية لحاملة الطائرات.