قيادي في الحرس الثوري الإيراني يفضح «الحوثيين» بهذا «التصريح»

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كشف القيادي السابق في الحرس الثوري الايراني حسين كنعاني،اليوم الخميس 30 مايو 2019 م عن أسماء الدول العربية التي تتواجد فيها ادوات وفصائل طهران الإرهابية .
وأكد كنعاني في مداخلة تلفزيونية مع قناة «روسيا اليوم»تابعها مأرب برس جاهزية تلك الخلاياها الإرهابية في العراق والبحرين ولبنان واليمن بمهاجمة المصالح الأمريكية في حال نشوب حرب بين طهران وواشنطن.
هذا فيما كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الامريكية أن ايران تقف وراء ما تقوم به ميليشيا الانقلاب الحوثية في اليمن وتهديدها لاستقرار وزعزعة الامن في المنطقة بكاملها .
واتهمت الخارجية الأميركية، في بيانها الاخير الذي صدر في الخامس والعشرين من شهر شوال الماضي ايران بزعزعة استقرار المنطقة عبر دعم المنظمات الإرهابية مشيرة إلى أن طهران أرسلت أسلحة للحوثيين، استخدمت ضد المملكة العربية السعودية.
وانتقد البيان بشدة سلوك طهران الإقليمي، وقال إنها تقدم الدعم لميليشيات الحوثي لإطالة مدة الصراع في اليمن، مضيفاً أن أسلحة إيران التي تصل ليد الحوثيين تستخدم لاستهداف المملكة العربية السعودية وأن طهران «تواصل تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر».
ويعد هذا البيان اول تأكيد أمريكي يوضح أن ايران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة تقف وراء دعم ومساعدة كل المنظمات الارهابية ومنها ميليشيا الانقلاب الحوثية في اليمن .