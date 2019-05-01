زعيم عربي يصل السعودية بملابس الإحرام... شاهد

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على غير عادة الرؤساء المشاركين في قمم مكة، وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى السعودية، اليوم الخميس، على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمتين العربية الطارئة، والدورية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، بملابس الإحرام.
واستقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من طرف الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير السعودية في الأردن.
كما أدى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مناسك العمرة مع نجله وولي عهده الأمير حسين بن عبد الله.
وتنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس 30 مايو أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، والقمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليلة السبت.
ومن المنتظر أن تكون المشاركة رفيعة المستوى، إذ بدأ توافد القادة والزعماء العرب والمسلمون منذ صباح الخميس على رأس الوفود.