الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الفطر

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ،اليوم الخميس، أن إجازة عيد الفطر المبارك للعام1440ه لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدا يوم 29 رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال.
وأشارت الوزارة في بيان لها ، الى ان ذلك يأتي وفقا لنص المادة(3)من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية،وكون الاجازة(قد تتداخل معها)وتتبعها يومي الاجازة لرسمية(الجمعة والسبت)فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم السادس من شوال.
وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة