اخبار سارة وعاجلة من تعز - انطلاق عملية عسكرية كبرى وقائد رفيع يصل الخطوط الامامية ويزف البشارات

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اطلقت قوات الجيش الوطني في محافظة تعز عملية عسكرية ، بدأت فجر اليوم الخميس.

واعلن قائد محور تعز اللواء سمير الصبري استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها وحدات الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي في مدينة تعز.

وقال في تصريحات له أثناء العملية العسكرية التي شهدتها تعز منذ فجر اليوم إن "المعركة تهدف إلى فك الحصار عن تعز، وأن الجيش يتقدم بخطى ثابتة وأنه أحرز تقدما مهما".

وأوضح خلال تفقده للخطوط الأمامية للجبهة الشمالية، أن الجيش استعاد مواقع مهمة ومطلة وحاكمة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة تعز، وسط تراجع وانهيار في صفوف الحوثيين.

وتدور معارك شرسة هي الأعلى من نوعها منذ أكثر من عام بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهتين الشمالية والغربية بمدينة تعز.

وحققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وأحكمت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس السيطرة على جبل القارع شمالي غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة أمام ميلشيا الحوثي الانقلابية.

وتمتد المواجهات في الأثناء إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران غربي المدينة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية.

وبالتزامن مع المواجهات شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ.

وأدى القصف الى تدمير أسلحة رشاشة ومدفعيات، ومصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا.