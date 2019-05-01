السعودية تعلن أهدافها من قمم مكة اخبار سارة وعاجلة من تعز - انطلاق عملية عسكرية كبرى وقائد رفيع يصل الخطوط الامامية ويزف البشارات في هجوم خاطف.. الجيش يقطع إمدادات «الحوثيين» من وإلى باقم والربوعة بـ«صعدة»تفاصيل ماحدث شاهد : خطة الحوثي الخلسية التحالف يُنفذ عملية نوعية ضد «الحوثيين» في «صنعاء»ويطلق تحذيراً «للمواطنين» السعودية تعلن .. لن نتسامح مع ايران . وهذا موقفنا من الحرب معها الرياض تستعرض بقايا أسلحة حوثية أمام قادة عرب السعودية... الأرصاد تحذر من هطول الأمطار في هذه المناطق من سيقتل أرطغرل الرئيس «هادي»يصل مكة للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية
سيطرت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الخميس 30 مايو 2019 م على مواقع استراتيجية جديدة في باقم شمال محافظة صعدة، وتمكنت من أسر أربعة حوثيين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"عن قائد اللواء التاسع مشاة جبلي العميد أديب الشهاب قولة : أن ألوية من محور علب (اللواء التاسع مشاة، ولواء الحزم، واللواء العاشر خاصة) باغتت المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً بهجوم خاطف، وسيطرت على تباب(العتيمة، الصعاب، ومثلث سبعة).
وأوضح الشهاب أن السيطرة على هذه المواقع تقطع خطوط إمداد المليشيا الحوثية من وإلى باقم والربوعة.
وأشار الى ان العملية المفاجئة تمت بتغطية جوية من طائرات التحالف العربي، وإسناد المدفعية الثقيلة.