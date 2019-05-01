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في هجوم خاطف.. الجيش يقطع إمدادات «الحوثيين» من وإلى باقم والربوعة بـ«صعدة»تفاصيل ماحدث

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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سيطرت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الخميس 30 مايو 2019 م على مواقع استراتيجية جديدة في باقم شمال محافظة صعدة، وتمكنت من أسر أربعة حوثيين.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"عن قائد اللواء التاسع مشاة جبلي العميد أديب الشهاب قولة : أن ألوية من محور علب (اللواء التاسع مشاة، ولواء الحزم، واللواء العاشر خاصة) باغتت المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً بهجوم خاطف، وسيطرت على تباب(العتيمة، الصعاب، ومثلث سبعة).

 

وأوضح الشهاب أن السيطرة على هذه المواقع تقطع خطوط إمداد المليشيا الحوثية من وإلى باقم والربوعة.

 

وأشار الى ان العملية المفاجئة تمت بتغطية جوية من طائرات التحالف العربي، وإسناد المدفعية الثقيلة.

 

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