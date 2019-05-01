السعودية تعلن أهدافها من قمم مكة اخبار سارة وعاجلة من تعز - انطلاق عملية عسكرية كبرى وقائد رفيع يصل الخطوط الامامية ويزف البشارات في هجوم خاطف.. الجيش يقطع إمدادات «الحوثيين» من وإلى باقم والربوعة بـ«صعدة»تفاصيل ماحدث شاهد : خطة الحوثي الخلسية التحالف يُنفذ عملية نوعية ضد «الحوثيين» في «صنعاء»ويطلق تحذيراً «للمواطنين» السعودية تعلن .. لن نتسامح مع ايران . وهذا موقفنا من الحرب معها الرياض تستعرض بقايا أسلحة حوثية أمام قادة عرب السعودية... الأرصاد تحذر من هطول الأمطار في هذه المناطق من سيقتل أرطغرل الرئيس «هادي»يصل مكة للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية