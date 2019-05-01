التحالف يُنفذ عملية نوعية ضد «الحوثيين» في «صنعاء»ويطلق تحذيراً «للمواطنين»

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نفذت قوى تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اليوم الخميس 30 مايو، 2019 م عملية استهداف نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء تتبع لميليشيا حوثية، بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وتهدف هذه العملية، بحسب التحالف، لتحييد القدرات الحوثية عن تنفيذ أعمال عدائية ولحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف ميليشيات الحوثي في محافظة الضالع.

وقال التحالف إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني واتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين".

كما طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.