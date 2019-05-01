الرياض تستعرض بقايا أسلحة حوثية أمام قادة عرب

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 02 مساءً / مارب برس - مأرب

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تحدثت صحيفة "إندبندنت عربية" عن استعراض السلطات السعودية عددا من أدوات الهجوم الحوثية إيرانية الصنع على طريق الوفود العربية والإسلامية الآتية إلى قمم مكة المكرمة، بعد أن كانت المليشيات لحوثية استهدفت بها أهدافا حيوية في المدن السعودية.

ونقلت الصحيفة، التي يديرها مقربون من السلطات السعودية، عن مصادر، كشفهم تجهيز "معرض لحطام الصواريخ الإيرانية و"الدرونز" والقوارب المسيرة، والأسلحة التي هاجمت فيها المليشيات أراضي ومدن السعودية ومنها صاروخ (بركان) إيراني الصنع الذي أطلق على مدينتي مكة ومطار الرياض، والطائرات من دون طيار التي هوجمت بها المنشآت الاقتصادية والمدنية في السعودية"،

إضافة إلى شاشة عملاقة لعرض بعض المقاطع القصيرة للموضوع نفسه. ووفقا للصحيفة، فقد جرى وضع المعرض في مدخل الصالة الملكية، حيث يمر ملوك ورؤساء الدول والوفود، ومرافقوهم من دبلوماسيين وأمنين وإعلاميين، ويشرح لهم محتويات المعرض في أقل من دقيقة المتحدث الرسمي العسكري للتحالف، تركي بن صالح المالكي