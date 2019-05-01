السعودية... الأرصاد تحذر من هطول الأمطار في هذه المناطق

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية من حالة الطقس اليوم الخميس. وقالت الهيئة في تقرير لها، إن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى أن تأثير حالة الطقس يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من المناطق السابق ذكرها، كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.