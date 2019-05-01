الرئيس «هادي»يصل مكة للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس- مكة

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وصل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء امس الاربعاء 29 مايو 2019 م الى مكة المكرمة للمشاركة في أعمال القمتين العربية والإسلامية وقضاء الأيام الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام .

وسيرأس الرئيس وفد بلادنا للقمتين العربية والإسلامية التي دعاء إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال يومي 25 و26 من رمضان في مكة المكرمة وستناقش القمتان واقع الأمة العربية والإسلامية بما يسهم لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة جراء التدخلات والأطماع الدخيلة عبر المليشيات وأدوات الإرهاب والتطرف وأذرعها المختلفة للخروج برؤية موحدة وموقف يعزز مكانة الأمة عربياً وإسلامياً وتأكيداً على مكانة المملكة العربية السعودية بما تمثله من سند وعون للشعوب العربية والإسلامية كافة.

وسيلقي الرئيس كلمة بلادنا المعبرة عن واقع اليمن حاضره ومستقبله وتجاوز أزمته والانتصار لإرادة شعبنا اليمني على مشروع التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية وما ألحقته من أضرار بمعيشة وحياة أبناء الوطن عامة.

رافق الرئيس هادي رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومستشاري رئيس الجمهورية عبدالوهاب الأنسي والدكتور محمد العامري ووزير الخارجية خالد اليماني وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع محسن.

وكان في استقبالة في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجده الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي عبدالله عبدالرحمن عالم ومعالي أمين مدينة جدة صالح التركي وسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد سعيد ال جابر

بعد ذلك اصطحبا الرئيس الى قاعة التشريفات مرورا بصف من الحرس الملكي، واستمعا خلال ذلك الى شرح موجز من قبل المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد طيار تركي المالكي لنماذج من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الصنع والتي أرادت من خلالها المليشيات الحوثية الإيرانية استهداف مناطق سكنيه في المملكة قبل ان يتم إسقاطها.