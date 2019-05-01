قوات الجيش تُعلن انتصارا جديدا وملحمياً بـ«تعـز»تطورات عاجلة

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حققت قوات الجيش الوطني في الساعات الأولى من اليوم الخميس 30 مايو 2019 م تقدما جديدا في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وأحكمت قوات الجيش الوطني السيطرة على جبل القارع شمال غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة أمام ميلشيا الحوثي الانقلابية وفقا لموقع الجيش.
وتمتد المواجهات في الأثناء إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران في الجبهة ذاتها.
وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية.
وبالتزامن مع المواجهات شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ.
وادى القصف الى تدمير أسلحة رشاشة ومدفعيات، ومصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا.